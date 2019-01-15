В галерее «Красный мост» в Вологде откроется выставка текстиля, батика и предметов интерьера
15.01.2019 [Культура]
24 января в Галерее современного искусства «Красный мост» откроется выставка «Фактура дела: текстильный коллаж, металл, батик». На ней будут представлены коллекции одежды, горячий батик, мелкая пластика и предметы интерьера трех мастеров.
Татьяна Соколова создает текстильные панно, дизайнерские коллекции одежды, художественную куклу.
Сергей Поздняков – художник по металлу. Несколько лет назад он впервые соединил пару медных деталей и с тех пор импровизирует с ней, стеклом, камнем с помощью техники высокотемпературной пайки.
Полина Рыбакова любит работать с горячим батиком, расписывая ткани растопленным воском.
Выставка откроется в 18:00 на ул. Набережная 6-й Армии, 143 и будет работать до 10 марта. Вход свободный.
Фото: vk.com/galleryredbridge