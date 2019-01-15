В галерее «Красный мост» в Вологде откроется выставка текстиля, батика и предметов интерьера

15.01.2019 [Культура]

24 января в Галерее современного искусства «Красный мост» откроется  выставка «Фактура дела: текстильный коллаж, металл, батик». На ней будут представлены коллекции одежды, горячий батик, мелкая пластика и предметы интерьера трех мастеров.

Татьяна Соколова создает текстильные панно, дизайнерские коллекции одежды, художественную куклу.

Сергей Поздняков – художник по металлу. Несколько лет назад он впервые соединил пару медных деталей и с тех пор импровизирует с ней, стеклом, камнем с помощью техники высокотемпературной пайки.

Полина Рыбакова любит работать с горячим батиком, расписывая ткани растопленным воском.

Выставка откроется в 18:00 на ул. Набережная 6-й Армии, 143 и будет работать до 10 марта. Вход свободный.

Тэги: выставки
Фото: vk.com/galleryredbridge

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