Житель Вытегорского района незаконно вырубил леса на 2,5 млн рублей

В Вытегорском районе суд вынес приговор 48-летнему местному жителю Ножкину Г. А., который незаконно вырубил леса на 2,5 млн рублей. Инцидент произошел в деревне Прокшино в мае 2018 года.

Судом установлено, что обвиняемый, не имея разрешительных документов, с помощью наемных рабочих, не знавших о его преступных намерениях, вырубил ели, сосны, березы, осины, не входящие в лесной фонд (деревья росли на территории деревни). Общий объем незаконно вырубленой древесины составил 1016 куб.м.

- В результате преступных действий подсудимого администрации сельского поселения Кемское Вытегорского муниципального района причинен ущерб на сумму более 2,5 млн. рублей. Вину в совершении преступления обвиняемый признал в полном объеме, - сообщает прокуратура Вологодской области.

Суд назначил мужчине наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

Иск администрации поселения о возмещении причиненного ущерба удовлетворен в полном объеме, на имущество осужденного (снегоход, два автомобиля, оптический прицеп и навигатор) обращено взыскание. Приговор суда в законную силу не вступил.

Интересно, что в 2014 году человека с такой же фамилией и инициалами в Вытегре лишили водительских прав за пьяное вождение и оштрафовали на 30 тысяч рублей. Мужчина возвращался пьяным с дня рождения друга за рулем авто, когда его остановили полицейские. В решении суда говорится, что освидетельствование на состояние алкогольного опьянения показало результат 0,950 мг/л.