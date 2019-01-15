Два человека погибли на пожаре в Чебсаре в доме с самодельным электрообогревателем

51-летний мужчина и 45-летняя женщина погибли на пожаре в поселке Чебсара Шекснинского района. Трагедия произошла сегодня около двух часов ночи.

Сообщение о возгорании в одноэтажном деревянном доме на улице Льнозаводской поступило сегодня в 1.52, пожарные прибыли на место через три минуты. Общая площадь пожара составила 105 квадратных метров, пламя полностью уничтожило внутреннюю и внешнюю отделку здания. При разборе завалов были обнаружены тела мужчины, предположительно, хозяина дома, и женщины, находившейся у него в гостях.

Причина пожара устанавливается. Как сообщает пресс-служба областного УМЧС, печь в доме находилась в аварийном состоянии, и его отапливали электрообогревателями.

СУ СК РФ по Вологодской области начало проверку по факту гибели людей на пожаре. По данным следователей, обогреватели были самодельными, а мужчина злоупотреблял спиртным и курением.

- На месте происшествия следователи СКР изъяли фрагменты оплавленных проводов и электрооборудования – электрического обогревателя. По некоторым данным мужчина пользовался и ранее самодельным электрическим обогревателем и возгорания в его доме ранее случались, - сообщает региональное управление следственного комитета.

Сейчас следователи рассматривают две основные версии пожара – неосторожное обращение с огнем при курении и нарушения при эксплуатации электрооборудования.