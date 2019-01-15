Экс-сотрудница администрации Вологды Елена Ерошенко стала проректором ВоГУ

15.01.2019 [Общество]

В Вологодском государственном университете теперь будет четыре проректора. Новым проректором стала экс-начальник контрольно-ревизионного отдела департамента финансов города Елена Ерошенко. На новой должности она будет курировать финансы и бухгалтерию.

- У нас раньше была должность «главный бухгалтер», начальник соответствующего управления. Проректорской она не являлась. То есть приписка «главный бухгалтер» осталась, а проректор – это некое повышение статуса этой должности, - пояснили Newsvo в управлении коммуникаций университета.

Ранее в вузе была должность начальник финансового управления-главный бухгалтер, теперь это будет проректор-главный бухгалтер. В ВоГУ не смогли пояснить, что произовшло с сотрудником, занимавшим первую должность, сократили его или перевели на другую должность.

Елена Ерошенко родилась и выросла в Вологде. Работала секретарем информационного центра при УВД по Вологодской области, с 1994 по 2003 год занимала должности бухгалтера и главного бухгалтера в коммерческих организациях города.

В этот период заочно обучалась и окончила Вологодский кооперативный техникум по специальности бухгалтер-экономист (1998 год) и Ростовский государственный строительный университет по специальности «Экономика и управление на предприятии» (2001 год). С 2003 по 2008 год работала специалистом-ревизором в управлении по налоговым преступлениям УВД по Вологодской области, а затем - в отделе защиты бизнеса ОАО «Уралсиб» (банк). С мая 2010 года по октябрь 2018 года работала в администрации города Вологды, с декабря 2010 года - в должности начальника контрольно-ревизионного отдела Департамента финансов.

Тэги: вузы, ВоГУ

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