Из областного бюджета планируют потратить 5 млн рублей на проект ремонта здания для мировых судей в Вологде

14.01.2019 [Общество]
Из областного бюджета планируют потратить 5 млн рублей на проект ремонта здания для мировых судей в Вологде

ГКУ ВО «Служба единого заказчика» заказала разработку проекта для реконструкции здания на улице Ленинградской 71"б" в Вологде. Он будет разрабатываться в рамках госпрограмма Вологодской области «Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и формирование комфортной среды проживания на 2014 - 2020 годы». При этом здание будут реконструировать под кабинеты мировых судей. Там планируется разместить 200 рабочих мест и 28 судебных участков.

Это становится ясно из документов закупки, к которым приложено письмо начальника департамента по обеспечению деятельности мировых судей Вологодской области Николая Крутовского. В письме чиновник объясняет начальнику департамента строительства области Юлии Мартыновой, какое инженерное и технологическое оборудование необходимо для разработки проектно-сметной документации по реконструкции вышеупомянутого здания.

Это в том числе скорость интернет-соединения – 20 МБ/с, 45 городских телефонных номеров, глухие межкомнатные двери, режимные и металлические наружные двери, стены с окраской три раза, потолок армстронг, защитные кабинки для подсудимых, подиумы для судей, наличие системы видеонаблюдения на каждом участке, в коридорах, холлах, тамбурах, на лестничных клетках, в помещении для задержанных, по периметру здания, наличие кондиционеров и т.д.

В основных технико-экономических показателях объекта также сказано, что это здание для мировых судей, общая площадь которого 6331,9 кв.м.. Однако на сайте департмента имущественных отношений Вологодской области в приватизационном плане помещения на Ленинградской 71"б" площадь почему-то намного меньше - 5134,4 кв.м.

Начальная цена проектных работ - 5 миллионов рублей. Их необходимо выполнить до 30 ноября 2019 года.

Тэги: суд, бюджет
Фото: ГИС Вологда

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