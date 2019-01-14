В Череповце наркодиллеры платили синтетическим «опиумом» распространителям своей незаконной рекламы

14.01.2019 [Происшествия]

В Череповце транспортные полицейские задержали троих молодых людей, незаконно распространявших рекламу интернет-магазина по продаже наркотиков. У одного из них был обнаружен сверток с синтетическим «опиумом».

Подозрительных мужчин в возрасте от 28 до 30 лет сотрудники полиции заметили на берегу Ягорбы. Во время досмотра их машины были обнаружены и изъяты баллончики с красителем и трафареты.

- Установлено, что они при помощи трафарета наносили на фасады зданий адрес интернет-магазина, незаконно распространяющего наркотики. В ходе личного досмотра у одного из злоумышленников в кармане куртки обнаружено и изъято вещество темного цвета, - сообщает Вологодский линейный отдел МВД России на транспорте.

Вещество отправили на экспертизу, оказалось, что это наркотическое средство синтетического происхождения в крупном размере. Выяснилось, что череповчане получали синтетический «опиум» в качестве оплаты за распространение незаконной рекламы.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 228 УК РФ «Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере».

Тэги: наркотики, незаконная реклама

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