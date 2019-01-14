В январе в Вологде будут принимать вторсырье в помощь бездомным животным

Волонтеры примут несколько видов вторсырья: пластик (бутылки из-под соков, воды и д.р), флаконы от средств личной гигиены, пластиковые ящики, канистры из-под масел и тосола, три вида макулатуры, алюминий (банки из-под пива, фольгу, кастрюли, миски).

Собранное вторсырье сдадут на переработку, а все вырученные средства зоозащитники потратят на лечение и содержание бездомных животных.

Подобная акция будет также проходить в Вологде 29, 30 и 31 января с 18:30 до 19:30. Точный график будет опубликован в группе «Велеса»

Кроме того, в пункты сбора макулатуры можно приносить корма, крупы, медикаменты, лотки и наполнители, переноски и прочие необходимые для животных вещи.