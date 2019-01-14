17 января в Вологде представят книгу Дианы Машковой о жизни ребенка в приемной семье

17 января в областной библиотеке им. И. В. Бабушкина в Вологде состоится онлайн-встреча с писательницей Дианой Машковой в рамках всероссийского издательско-библиотечного проекта «#ЛитМост». Читатели смогут пообщаться с автором и задать вопросы в режиме реального времени.

Диана Машкова в своих произведениях затрагивает тему сиротства. Ей посвящены такие книги, как «Если б не было тебя», «Чужие дети», основанные на реальных событиях.

Писательница не понаслышке знает обо всех трудностях, с которыми сталкиваются дети, живущие в детских домах. Она с мужем воспитывает трех приемных детей: двухмесячную и двенадцатилетнюю девочек и юношу шестнадцати лет.

Новая книга «Меня зовут Гоша. История сироты» написана совместно с приемным сыном Геогрием Гынжу.

Телемост начнется в 14 часов на ул. М.Ульяновой, зал №12.

Прямая трансляция и чат для желающих задать автору свой вопрос будет на Youtube-канале, ВКонтакте, Facebook.