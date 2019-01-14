17 января в Вологде представят книгу Дианы Машковой о жизни ребенка в приемной семье

14.01.2019 [Общество]

17 января  в  областной библиотеке им. И. В. Бабушкина  в Вологде состоится онлайн-встреча  с  писательницей  Дианой  Машковой  в  рамках  всероссийского издательско-библиотечного проекта  «#ЛитМост». Читатели смогут пообщаться с автором и задать вопросы в режиме реального времени.

Диана  Машкова в своих произведениях затрагивает тему сиротства. Ей  посвящены такие книги, как «Если б не было тебя»,  «Чужие дети», основанные на реальных событиях.

Писательница  не  понаслышке знает обо всех трудностях, с которыми сталкиваются дети, живущие в детских домах. Она с мужем воспитывает трех приемных детей: двухмесячную и двенадцатилетнюю девочек и юношу шестнадцати лет.

Новая книга  «Меня зовут Гоша. История сироты» написана совместно с приемным сыном Геогрием Гынжу.

Телемост начнется в 14 часов на ул. М.Ульяновой, зал №12.

Прямая трансляция и чат для желающих задать автору свой вопрос будет на Youtube-канале, ВКонтактеFacebook.

Тэги: приемные семьи

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

«У вас будут проблемы»: полиция в Вологде продвигает услуги муниципального катафалка?
Евгений Доможиров врезался на машине в КаМАЗ в Грязовецком районе
Личную страницу череповчанина ВКонтакте пытались признать запрещенной из-за маленького шеврона на фото
Суд отправил заммэра Вологды Антона Мусихина под домашний арест
С вдовой умершего в ночном клубе Череповца нигерийца теперь живет его младший брат
Новым начальником департамента управления делами Вологодской области стала Елена Лебедева
Начальники департамента градостроительства и правового управления в Вологде стали заместителями мэра
Год свиньи Вологодская область встретила заваленными мусором контейнерными площадками
Убитая 19-летняя череповчанка оказалась девушкой по вызову, а погибший с ней мужчина - сутенером
Роспотребнадзор пытался оштрафовать частный бассейн в Вологде за требование медсправки с посетителей
12.01.2019 [Происшествия]

Евгений Доможиров врезался на машине в КаМАЗ в Грязовецком районе

14915
3
11.01.2019 [Общество]

Суд отправил заммэра Вологды Антона Мусихина под домашний арест

7203
5
11.01.2019 [Общество]

Мэрия Череповца объявила публичные слушания по застройке Пуловского леса

1312
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Из областного бюджета планируют потратить 5 млн рублей на проект ремонта здания для мировых судей в Вологде
В Череповце наркодиллеры платили синтетическим «опиумом» распространителям своей незаконной рекламы
В январе в Вологде будут принимать вторсырье в помощь бездомным животным
17 января в Вологде представят книгу Дианы Машковой о жизни ребенка в приемной семье
В Вологде «Мерседес» врезался в полицейский УАЗ
В Вологде открыли центр тестирования для мигрантов
"Чеваката" дважды проиграла "Казаночке" из Татарстана
 
14.01.2019 [Общество]

Покупку мусорных контейнеров власти Вологодской области пытаются переложить на собственников жилья

3139
0
14.01.2019 [БлогоVO]

В связи с думскими инициативами по «деструктивным сектам»

34
0
14.01.2019 [Обзор Прессы]

Отшельники на краю России: как люди выживают на Чукотке

441
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика