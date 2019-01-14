В Вологде «Мерседес» врезался в полицейский УАЗ

14.01.2019 [Происшествия]

В Вологде проводится служебная проверка по факту ДТП с участием полицейского автомобиля. Инцидент произошел сегодня ночью на перекрестке Окружного шоссе и улицы Ленинградской.

По предварительным данным областного УМВД, около 2.50 автомобиль «Мерседес» под управлением 29-летнего молодого человека столкнулся с патрульным автомобилем УАЗ, который по служебной необходимости проезжал перекресток с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами.

В результате ДТП водитель иномарки направлен на амбулаторное лечение, а его 24-летняя пассажирка госпитализирована с травмами. 27-летний водитель УАЗа и его 37-летний пассажир направлены на амбулаторное лечение.

- По факту ДТП назначена служебная проверка, по материалам которой будет принято решение, - отмечают в пресс-службе областного УМВД.

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