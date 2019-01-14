В Вологде открыли центр тестирования для мигрантов

14.01.2019 [Общество]

На базе Вологодской торгово-промышленной палаты заработал центр тестирования для мигрантов. В нем иностранцы могут сдать комплексные экзамены по русскому языку, истории России и основам российского законодательства.

С 2015 года прохождение таких тестов необходимо для оформления разрешений на временное проживание, получения вида на жительство, разрешения на работу в России. В центре также проводят консультации по предстоящему тестированию, переводят на русский язык нотариально заверенные документы.

Центр работает в Вологде на улице Лермонтова, 15. Более подробную информацию, в том числе о стоимости экзаменов, можно получить по телефону: 72-46-87.

Тэги: мигранты, экзамены

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