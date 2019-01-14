В Вологде мужчина, пытавшийся украсть с женщиной водку из супермаркета, бросил спутницу в магазине после срабатывания сигнализации

14.01.2019 [Происшествия]

В Вологде из супермаркета на Добролюбова неизвестные совершили несколько краж водки.

12 января около 9 утра сотрудникам вневедомственной охраны поступил сигнал о срабатывании сигнализации в супермаркете на улице Добролюбова. Выяснилось, что в магазин зашли покупатели: мужчина и женщина.

Посетитель взял с витрины две бутылки водки и положил в сумку своей спутнице. Затем пара, еще некоторое время погуляв по магазину, прошла мимо кассы и направилась к выходу. Охранник торговой точки видел действия посетителей по камерам видеонаблюдения, поэтому нажал кнопку сигнализации и остановил парочку возле дверей.

Как сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Вологодской области, мужчина убежал из магазина, а женщина отказалась что-либо пояснять. 61-летнюю вологжанку передали сотрудникам полиции.

Сумма ущерба составила порядка 400 рублей. Ведется розыск подозреваемого.

 

На следующий день, 13 января, сотрудников вневедомственной охраны снова вызвали в данную торговую точку.

На этот раз водку украли два молодых человека. Администратор пояснила, что неизвестные молодые люди взяли две бутылки водки и ушли, не оплатив ее. Более того, через час они вернулись, снова взяли две бутылки водки этой- же марки, спрятали ее в карманы и снова прошли мимо кассы, не оплатив покупку. Сотрудники магазина нажали на кнопку тревожной сигнализации. Подозреваемых задержали. Ими оказались 34-летний и 35-летний вологжане.

Тэги: водка, кража, Росгвардия

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