В Соколе бездомный убил приютившего его мужчину

14.01.2019 [Происшествия]

В Соколе бездомного подозревают в убийстве приютившего его мужчины.

10 января в следственный комитет поступило сообщение о том, что в квартире на улице Каляева найдено тело 41-летнего хозяина с явными признаками насильственной смерти. Специалисты предварительно установили, что смерть наступила от травмы головы.

Под подозрение попал безработный 40-летний знакомый погибшего, который около недели проживал в квартире потерпевшего, где они вместе пили спиртное. Его задержали по "горячим следам".

По версии следствия, 9-10 января, хозяин квартиры, будучи пьяным, стал оскорблять собутыльника. Тот нанес обидчику множественные удары руками и ногами по голове и телу. Какие именно подручные предметы он использовал, предстоит выяснить, сообщает пресс-служба регионального СК.

Подозреваемого заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего".

Тэги: бездомный, убийство

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