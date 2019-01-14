В Соколе бездомный убил приютившего его мужчину

В Соколе бездомного подозревают в убийстве приютившего его мужчины.

10 января в следственный комитет поступило сообщение о том, что в квартире на улице Каляева найдено тело 41-летнего хозяина с явными признаками насильственной смерти. Специалисты предварительно установили, что смерть наступила от травмы головы.

Под подозрение попал безработный 40-летний знакомый погибшего, который около недели проживал в квартире потерпевшего, где они вместе пили спиртное. Его задержали по "горячим следам".

По версии следствия, 9-10 января, хозяин квартиры, будучи пьяным, стал оскорблять собутыльника. Тот нанес обидчику множественные удары руками и ногами по голове и телу. Какие именно подручные предметы он использовал, предстоит выяснить, сообщает пресс-служба регионального СК.

Подозреваемого заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего".