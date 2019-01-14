Вологжанин толкнул с лестницы бывшего ухажера своей подруги: тот ударился головой и умер

37-летний житель Вологды спустил с лестницы бывшего ухажера своей подруги: тот ударился головой и умер. Инцидент произошел в ночь на 13 декабря 2018 года в подъезде дома на улице Карла Маркса.

По версии следствия, в ту ночь 30-летний бывший ухажер сожительницы подозреваемого пришел к ней наладить отношения, однако ничего не вышло: мужчины в тот день оба были пьяны и поссорились.

- В ходе конфликта подозреваемый схватил потерпевшего руками за одежду и толкнул от себя в сторону лестничного марша. В результате мужчина упал с лестничной площадки, ударившись головой о ступени, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Потерпевший получил травму головы, от которой через неделю скончался в больнице.

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности.