В Вологодской области объявили аукционы на проект ремонтов пяти жилых домов-памятников

14.01.2019 [Общество]

В четырех городах Вологодской области сделают капитальный ремонт в пяти домах-памятниках. Один из них находится в Вологде на улице Мальцева, 3 – это дом Макушина 1893 года постройки. Аукцион на выполнение работ по оценке технического состояния этих зданий, а также разработку проектов капремонта объявил Фонд капитального ремонта Вологодской области.

В Тотьме отремонтируют деревянный жилой дом с мекзонином второй половины XIX века на Садовой, 25. Проектные работы должны быть выполнены максимум за 245 календарных дней с даты заключения договора.

За 145 дней победитель аукциона выполнит проектные работы по ремонту дома Сизьмина XIX века в Кириллове, дома на Мальцева,3 в Вологде и двух домов в Великом Устюге - на улице Красной 126 и улице Красной 91. Первый известен как Дом Ноготковых второй половины XIX - начала XX века, второй дом является амбаром конца XVIII века.

Государственная историко-культурная экспертиза проекта должна быть согласована с Комитетом по охране объектов культурного наследия Вологодской области.  Проверять достоверность определения сметной стоимости работ будет на втором этапе АУ ВО «Управление Госэкспертизы по Вологодской области».

Всего на эти проектные работы предусмотрено 1 803 342,89 рублей. Сроки ремонта пока не называются. Но, если судить по программе капремонта, это будет не скоро. Так, в доме на Мальцева в Вологде ремонт крыши запланирован на 2025 года, фасадов – на 2028-й, систем электроснабжения – на 2034-й.

Тэги: памятники архитектуры

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