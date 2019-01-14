УФСИН потратит 5,7 млн рублей на разработку проекта новой больницы для осужденных в Вологде

14.01.2019 [Общество]

В Вологде планируют построить новую больницу для осужденных: региональное УФСИН в конце 2018 года заключило контракт на разработку проектной документации. Деньги за проект - 5,7 млн рублей – получит другая структура ФСИН - «Управление строительства по Северо-Кавказскому федеральному округу». Таковы итоги закупки у единственного поставщика, проведенной ведомством.

В контракте, подписанном сторонами, говорится, что «лечебно-профилактическое учреждение» построят в рамках государственной «Развитие уголовно-исполнительной системы (2018-2026 годы)». Больница должна быть рассчитана на 314 койко-мест, площадь застройки – 10,4 Га. Каких-либо других характеристик здания в задании для подрядчика не указано: этажность, количество зданий, площади помещений – все это планируется решить проектом. Известно также место, где будет построена больница - улица Гагарина, 144.

В больнице будут приемно-диагностическое отделение с изоляторами и санпропускником, лаборатории, туберкулёзное отделение на 73 коек (отдельное здание) с процедурным кабинетом, неврологическое отделение на 25 коек (отдельное здание) с процедурным кабинетом, инфекционное отделение на 25 коек (отдельное здание), оборудованное боксами и полубоксами с процедурным кабинетом,  хирургическое отделение на 60 коек, с операционным блоком, реанимационно-анестезиологическая группа с палатой на 6 коек,  терапевтическое отделение на 60 коек, психиатрическое отделение на 25 коек, гинекологическое отделение на 25 коек с процедурным кабинетом, смотровым кабинетом, рентгенологическое отделение.

Проектом необходимо будет предусмотреть также кабинеты врачей и медсестер, прачечную, баню, парикмахерскую, аптеку, склад для хранения документов и помещение для утилизации медицинских отходов.

 «Управление строительства по Северо-Кавказскому федеральному округу» ФСИН должно подготовить проект строительства этой больницы до 1 ноября 2019 года.

Тэги: больница, осужденные

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