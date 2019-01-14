65-летний мужчина умер за рулем авто на трассе в Сокольском районе
14.01.2019 [Происшествия]
В Сокольском районе водитель «Шевроле» съехал с дороги в кювет и умер. Инцидент произошел 11 января днем на 434 км автодороги Москва-Архангельск.
По предварительным данным, 65-летний водитель «Шевроле Ланос» почувствовал себя плохо и съехал в кювет. Об этом полицейским рассказала пассажирка автомобиля.
- Водитель скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи. Причина смерти будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы, - сообщает пресс-служба областного УМВД.
11.01.2019 [БлогоVO]
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