65-летний мужчина умер за рулем авто на трассе в Сокольском районе

В Сокольском районе водитель «Шевроле» съехал с дороги в кювет и умер. Инцидент произошел 11 января днем на 434 км автодороги Москва-Архангельск.

По предварительным данным, 65-летний водитель «Шевроле Ланос» почувствовал себя плохо и съехал в кювет. Об этом полицейским рассказала пассажирка автомобиля.