65-летний мужчина умер за рулем авто на трассе в Сокольском районе

14.01.2019 [Происшествия]

В Сокольском районе водитель «Шевроле» съехал с дороги в кювет и умер. Инцидент произошел 11 января днем на 434 км автодороги Москва-Архангельск.

По предварительным данным, 65-летний водитель «Шевроле Ланос» почувствовал себя плохо и съехал в кювет. Об этом полицейским рассказала пассажирка автомобиля.  

- Водитель скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи. Причина смерти будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

Тэги: кювет, ДТП

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