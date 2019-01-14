Хоккейная "Северсталь" обыграла хабаровский "Амур" со счетом 3:2

14.01.2019 [Спорт]

Хоккеисты череповецкой «Северстали» в воскресение, в матче Регулярного чемпионата КХЛ, на выезде встречалась с хабаровским «Амуром». Накануне стало известно что тренером "Амура" стал Александр Гулявцев, начинавший этот сезон главным тренером «Северстали».

Череповчане вели в счёте после двух периодов 2:1 - шайбы забросили Алексей Михнов и Иван Лекомцев. Тем не менее, металлурги не смогли удержать своё минимальное преимущество и позволили хозяевам площадки сравнять счёт в третьем отрезке игры. В итоге после шестидесяти минут игры счет был 2:2 Овертайм победителя не выявил, а в серии послематчевых буллитов победу череповчанам принес гол Алексея Михнова. Итог матча -  3:2.

«Сегодня было два важных фактора. У соперника появился новый главный тренер. И это всегда придаёт новые эмоции — было видно, что «Амур» был заряжен. А второе — в Хабаровске играть всегда тяжело, тем более так рано утром (матч начался в 10:00 по Москве. прим.)  Благодарен ребятам, что выдержали, выстояли, вовремя забили. Особенно важен был первый гол, который нас встряхнул. Поздравляю ребят с победой», — сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Северстали» Андрей Разин, цитата по сайту severstalclub.ru

Впереди у «Северстали» ещё два матча на Дальнем Востоке: 15 января череповчане встретятся с китайским «Куньлунь Ред Стар», а 17 января - во Владивостоке с «Адмиралом».

Тэги: хоккей

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