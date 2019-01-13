Вологодский биатлонист Максим Цветков одержал победу на этапе Кубка мира

13.01.2019 [Спорт]

Вологодский биатлонист Максим Цветков в составе сборной России одержал победу в эстафете 4x7.5 км. на 4 этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. Вместе с Цветковым выступали Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко и Александр Логинов.

Максим Цветков, для которого этот этап стал первым в сезоне, ушёл в гонку первым, отстрелялся на огневых рубежах без промаха и передал эстафету Евгению Гараничеву третьим. Евгений Гараничев тоже отстрелялся "чисто" и передал Дмитрию Малышко эстафету первым, в 32 секундах от норвежцев. Малышко и Логинов на двоих допустили 6 промахов, но все же финишировали первыми, На втором месте французы, на третьем - сборная Австрии.

Отметим что сегодня у нас золото-дубль на Кубке мира. Женская сборная (Евгения Павлова, Маргарита Васильева, Лариса Куклина и Екатерина Юрлова-Перхт) также одержала победу, на втором месте сборная Германии, третьем - Чехия.
 

Тэги: биатлон

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