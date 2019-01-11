«Северсталь» одержала победу над хоккеистами из «Сибири»

11.01.2019 [Спорт]

Череповецкая «Северсталь» в гостевом матче КХЛ одержала победу над новосибирской «Сибирью».

Череповчане в первом периоде забросили две шайбы в течении двух с небольшим минут. Голы на свой счёт записали Владислав Кодола и Егор Бабенко. Но ещё до первого перерыва хозяева поля смогли отыграть одну шайбу. На второй перерыв команды уходили со счётом 4:2 в пользу клуба из Череповца.

В третьем периоде "Северсталь" в течении полутора минут пропустила две шайбы в свои ворота. Решающую для "Северстали" шайбу забросил Игорь Гераськин. Судьи по запросу тренерского штаба «Сибири» отправились просматривать этот гол на предмет вне игры, но в конечном итоге шайбу засчитали - счет 5:4 в пользу череповчан.

Следующий свой матч «Северсталь» проведет в воскресенье на Дальнем Востоке против хабаровского «Амура».

Тэги: хоккей

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