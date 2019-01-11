У игравшего на бирже череповчанина мошенник украл с карты 150 тысяч рублей

11.01.2019 [Общество]

Очередной случай дистанционного мошенничества произошел в Череповце. Неизвестный звонивший без проблем узнал секретный код банковской карты череповчанина, позвонив ему по телефону. В итоге 52-летний мужчина лишился 150 тысяч рублей.

Как выяснили полицейские, два года назад череповчанин увлекся торгами на бирже и провел несколько неудачных сделок. В итоге начинающий инвестор потерял около 15 тысяч рублей.

10 января ему поступил звонок от неизвестного мужчины. Звонивший представился сотрудником крупного банка и сообщил череповчанину, что банк готов вернуть часть проигранных два года назад на бирже денег.

- Войдя в доверие, собеседник обманным путем уговорил потерпевшего сообщить все реквизиты его пластиковой карты, включая секретный код, а также пароли от сервиса интернет-банкинга. Когда череповчанину пришло сообщение о списании с его счета денег, он понял, что стал жертвой мошенников. Сумма ущерба составила 150 000 рублей, - сообщает областное УМВД.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В настоящее время сотрудники полиции устанавливают лиц, совершивших преступление.

Тэги: мошенничество

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