Роспотребнадзор пытался оштрафовать частный бассейн в Вологде за требование медсправки с посетителей

11.01.2019 [Общество]

Владельцы бассейна «Ква-Ква» в Вологде столкнулись с абсурдной ситуацией. В мае 2018 года Роспотребнадзор потребовал от них отменить медицинские справки, которые были обязательным условием посещения бассейна. Однако Вологодский областной суд встал на сторону бассейна.

На бассейн в Роспотребнадзор пожаловалась одна из посетительниц, у которой справки не было. В итоге была организована проверка, по результатам которой бассейну предписали отменить медсправки. Роспотребнадзор посчитал, что требование такой справки - это включение в договор условий, ущемляющих права потребителя.

- Ещё тогда мы обещали нашим посетителям - родителям детей, которые плавают в бассейне начиная с 2-месячного возраста - отстоять безопасность их детей. Тогда и началась судебная тяжба, - написала директор бассейна «Ква-Ква» Елена Черняева.

Судебная тяжба затянулась на семь месяцев, но в итоге владельцы бассейна добились справедливости в Вологодском областном суде. 10 декабря 2018 года он признал, что посетители бассейна должны предоставлять медицинские документы о том, что не имеют противопоказаний для посещения бассейна и что они здоровы.

Областной суд отменил постановление руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, а также решение судьи Вологодского городского суда, вынесенные в отношении директора "ЦДП "Ква-КВа" по делу об административных правонарушениях.

Суд учел, что спорный пункт правил посещения бассейна установлен исключительно в интересах посетителей «с целью предотвращения распространения заболеваний различной этиологии в зонах бассейной и соблюдения баланса интересов спроткомплекса и посетителей».

Тэги: бассейны, роспотребнадзор

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