Суд отправил заммэра Вологды Антона Мусихина под домашний арест

11.01.2019 [Общество]

Вологодский городской суд поменял меру пресечения для заместителя мэра Антона Мусихина с заключения под стражей на домашний арест до 3 марта. Соответствующее решение было принято сегодня.

Антон Мусихин обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями) УК РФ. Речь идет о деле о хищении при строительстве развязки в створе Белозерского шоссе.

- По версии следствия, в период с начала 2013 года до 24 апреля 2015 года в г. Вологде Антон Мусихин, заместитель Главы г. Вологды - начальник Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации г. Вологды Алексей Осокин, директор ООО «СК «Север» Анатолий Бутусов, консультант по строительству Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации г. Вологды Игорь Ивонин и генеральный директор МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» Александр Присяжный, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, путем обмана и злоупотребления доверием руководства Администрации г. Вологды, совершили хищение денежных средств из бюджета Вологодской области и бюджета муниципального образования «Город Вологда» в особо крупном размере, - сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

Как ранее сообщал Newsvo, Антон Мусихин был взят под стражу 18 июля 2018 года. Срок его ареста продлевался  Вологодским городским судом дважды: 30 августа и 29 ноября 2018 года. Тогда же, в июле, был взят под стражу и Алексей Осокин, однако в ноябре его отпустили под домашний арест, который сегодня также продлили до 3 марта.

Напомним, развязку в створе Белозерского шоссе возводили в 2011-16 гг. Работы по строительству виадука были завершены в июне 2016 года. В марте 2017 года сообщалось, что возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершённое группой лиц в особо крупном размере». Фирма Анатолия Бутусова "СК "Север" выполняла по контракту часть работ на развязке. Спустя год после окончания строительства, в 2017 году, его внезапно обвинили в мошенничестве, однако до сих пор не доказано, что фирма присвоила какие-либо деньги.

Антон Мусихин возглавляет департамент городского хозяйства только с июля 2016 года. До этого он был заместителем главы Вологды по вопросам городской инфраструктуры. В тот период, когда строилась развязка, главой города был Евгений Шулепов, его заместителем и начальником департамента городского хозяйства - Алексей Осокин, а первым заместителем начальника департамента городского хозяйства - Евгений Соколов.

Тэги: виадук, Антон Мусихин
Сюжет: хищение при строительстве развязки

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