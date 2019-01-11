После взрывов бытового газа в Вологде и Магнитогорске активизировались лжегазовики

В Вологодской области сразу в нескольких населенных пунктах, в том числе в Великом Устюге, Красавине, Соколе и Шексне появились продавцы газоанализаторов по завышенной цене.

Они представляются сотрудниками газовой службы и навязывают жителям области услуги по установке газоанализаторов (приборов контроля загазованности воздуха в помещении). При этом они обманывают вологжан, заявляя, что их необходимо устанавливать в обязательном порядке.

- Злоумышленники заявляют, что в случае отказа от установки прибора жильцам отключат газ, и они заплатят большие штрафы. В результате убеждают граждан приобрести детектор загрязнителей воздуха «Спасатель» по льготной цене для пенсионеров и ветеранов труда. При этом они ссылаются на якобы существующее постановление Правительства, - сообщают в АО «Газпром газораспределение Вологда».

Однако по закону эти приборы не являются обязательными и никакой ответственности за их отсутствие не предусмотрено. Установка газоанализатора проводится исключительно по инициативе собственника квартиры.

Чтобы не попасться на удочку мошенников, стоит знать, что сотрудники компании «Газпром газораспределение Вологда» не продают потребителям природного газа никаких приборов, а о графике проверок домов управляющим компаниям и жителям сообщается заблаговременно. Кроме этого, сотрудники компании при проведении работ одеты в фирменную спецодежду сине-голубого цвета с логотипом компании и имеют при себе служебное удостоверение, которое обязаны предъявлять по первому требованию собственника жилья.

