Врачи Бабушкинской ЦРБ просят заменить советский рентген-аппарат на новый

11.01.2019 [Общество]
Врачи Бабушкинской ЦРБ просят заменить советский рентген-аппарат на новый

Врач-рентгенолог ЦРБ в селе имени Бабушкина, Капитолина Мезенева, просит у властей купить в больницу новый передвижной рентген-аппарат.  Старое оборудование служит работникам уже больше 30 лет.

«Это стыд и срам. Хорошо, что он работает ещё. Конечно, мы купим новый передвижной рентген-аппарат. Приобретём его за счёт средств резервного фонда», - заявил губернатор во время визита в больницу.

Еще одна острая проблема Бабушкинской ЦРБ - нехватка кадров. Сейчас медучреждению требуется девять врачей, девять фельдшеров и медсестёр. Шесть студентов сейчас учатся по направлению от больницы в медвузах страны, и после завершения обучения приедут работать в райцентр.

«Шесть человек, а вакансий - девять. Нужно выходить в школы, рассказывать о льготах для молодых медиков, о дополнительных стипендиях для ребят - четыре тысячи рублей. Работу необходимо вести уже сейчас, чтобы в мае ученики пришли за направлениями в медицинские университеты», - заметил Олег Кувшинников.

Как сообщает сайт главы региона, в прошлом году в ЦРБ отремонтировали вентиляцию в стационаре, купили оборудование и санитарный автомобиль. В 2019 году планируют отремонтировать вход в больницу, купить аппарат УЗИ, флюорограф, гастроскоп. В 2020 году в планах привести в порядок стационар, закупить аппарат ИВЛ и лабораторное оборудование.

Тэги: здравоохранение, медоборудование
Фото пресс-службы губернатора

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