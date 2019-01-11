В Вологодской области после повышения НДС подорожал бензин

Нефтяники воспользовались своим правом поднять цены в связи с повышением налога на добавленную стоимость – подорожал бензин. Напомним, с 1 января НДС в России вырос до 20% (ред. – ранее был 18%).

Между правительством и нефтяниками существует договоренность о стабилизации рынка топлива. Согласно ей, после повышения НДС рост цен на бензин не должен составить более 1,7%. Сразу после Нового года нефтяные компании повысили цены. Так, если 24 декабря бензин АИ-95 на заправках "Лукойла" в Вологде стоил 44.37 рублей, то 7 января - 45.12 рублей (см. фото в галерее). Разница составила как раз 1,7%. То есть за повышение налоговой ставки в итоге платят автомобилисты.

В новогоднем подорожании цен на бензин УФАС не усмотрела нарушений антимонопольного законодательства.

«Мы отфиксировали рост цены в размере не более чем на 1,7%. Преимущественно это регионы европейской части России», — сказал начальник управления по топливно-энергетическому комплексу ФАС Дмитрий Махонин.

Однако 1,7% - это не предел. Этим процентом ограничено лишь повышение в рамках роста НДС. В ФАС уточняют, что к концу года рост цен на топливо не должен превысить среднегодовую инфляцию – примерно 4,5%. То есть владельцы заправок могут повысить цены на топливо еще на 2,8%.

В 2018 году, по данным УФАС по Вологодской области, рост цен на топливо составил более 10%. Так, средняя розничная цена на автомобильное топливо АИ-95 на 1 января 2018 года была 40,31 рубля, 13 декабря бензин стоил уже 45,52 рубля. АИ-92 в начале 2018 года в среднем стоил 38,47 рублей, к концу года - до 42,67 рублей.

Кроме этого, постоянно поднимаются акцизы на моторные топлива. В этом году ставки акцизов для автомобильного бензина 5-го класса должны увеличиться на 3,5%, на дизельное топливо – на 3,4%.

По мнению федеральной антимонопольной службы, налоги оказывают большое влияние на рост цен на топливо, которое в свою очередь влечет за собой подорожание других товаров. О том, как повышение НДС отразится на ценах, бюджете и экономике, читайте в обзоре РБК.