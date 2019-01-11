Суд присяжных приговорил к 12 годам колонии череповчанина, до смерти избившего собутыльника

11.01.2019 [Происшествия]

Череповецкий суд, первый среди городских и районных судов в Вологодской области, вынес приговор с участием присяжных заседателей. Дмитрий Пестряков признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По версии следствия, пьяный мужчина избил оппонента во время ссоры, произошедшей в состоянии алкогольного опьянения после застолья. Через несколько дней потерпевший скончался.

Мужчина ходатайствовал о том, чтобы его дело рассматривали в суде с участием присяжных. 27 декабря 2018 года коллегия присяжных провозгласила свой вердикт, признав подсудимого виновным и не заслуживающим снисхождения.

В итоге Пестрякову было назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима.  Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован, сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

Тэги: пьянка

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