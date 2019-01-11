В Вологодском районе водитель автомобиля сбил женщину и скрылся с места ДТП
11.01.2019 [Происшествия]
В поселке Кипелово Вологодского района водитель сбил на улице пешехода и скрылся с места ДТП, сообщает пресс-служба областного УМВД.
Инцидент произошел в ночь с 9 на 10 января в 2.53 на улице Кооперативной возле дома №12. Водитель авто совершил наезд на 34-летнюю женщину и уехал. Пострадавшая была доставлена в Вологду с тяжелыми травмами и сейчас проходит лечение в стационаре.
Обстоятельства ДТП устанавливаются, полиция ищет водителя, совершившего наезд.
Фото областного УМВД