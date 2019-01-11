Суд продлил срок домашнего ареста для экс-замглавы Вологды Алексея Осокина

Вологодский городской суд продлил срок содержания под домашним арестом бывшего заместителя главы Вологды Алексея Осокина. Заседание состоялось накануне, такая мера пресечения для экс-чиновника будет действовать до 3 марта включительно, сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

Речь идет о деле о хищении при строительстве развязки в створе Белозерского шоссе.

Напомним, Алексей Осокин обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями) УК РФ. 17 июля 2018 года Вологодским городским судом Алексею Осокину была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, а 30 ноября 2018 мера пресечения была изменена на домашний арест.

- По версии следствия, в период с начала 2013 года до 24 апреля 2015 года в г. Вологде Алексей Осокин, директор ООО «СК «Север» Анатолий Бутусов, заместитель начальника Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации г. Вологды по благоустройству и транспорту Антон Мусихин, консультант по строительству Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации г. Вологды Игорь Ивонин, генеральный директор МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» Александр Присяжный, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, путем обмана и злоупотребления доверием руководства Администрации г. Вологды, совершили хищение денежных средств из бюджета Вологодской области и бюджета муниципального образования «Город Вологда» в особо крупном размере, - сообщается на сайте Вологодского областного суда.

Решение о мере пресечения для Антона Мусихина и Игоря Ивонина будет принято сегодня. Пока они остаются в СИЗО.

Напомним, развязку в створе Белозерского шоссе возводили в 2011-16 гг. Работы по строительству виадука были завершены в июне 2016 года. В марте 2017 года сообщалось, что возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершённое группой лиц в особо крупном размере». Фирма Анатолия Бутусова "СК "Север" выполняла по контракту часть работ на развязке. Спустя год после окончания строительства, в 2017 году, его внезапно обвинили в мошенничестве, однако до сих пор не доказано, что фирма присвоила какие-либо деньги.