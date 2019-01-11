В Вологде полицейская овчарка помогла найти 13-летнего мальчика, который ушел гулять и пропал

11.01.2019 [Происшествия]
В Вологде полицейская овчарка помогла найти 13-летнего мальчика, который ушел гулять и пропал

В Вологде ночью искали 13-летнего мальчика: вчера около 18 часов ребенок ушел погулять, но домой так и не вернулся, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Обеспокоенные родители обратились в полицию после того, как сами найти сына не смогли. В квартиру, где живет мальчик, выехал кинолог вместе со служебной собакой - немецкой овчаркой по кличке Тарантел. Были обследованы ближайшие дворы.

- Тарантел взял след пропавшего и вывел сотрудников органов внутренних дел к одному из многоквартирных домов. Там и был обнаружен мальчик – он находился в гостях у друга, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

Выяснилось, что подросток заигрался допоздна и, забыв предупредить родителей, остался ночевать.

Тэги: дети
Фото областного УМВД

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