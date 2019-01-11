В Вологде издадут энциклопедию по повести «Привычное дело» Василия Белова

11.01.2019 [Общество]

Заведующий кафедрой литературы ВоГУ, кандидат филологических наук Сергей Баранов выиграл грант Российского фонда фундаментальных исследований на создание энциклопедии по повести Василия Белова «Привычное дело».

Пресс-служба университета сообщает, что теперь ученые Вологодского госуниверситета проведут «комплексный и аспектный анализ социально-исторического, культурно-исторического и литературного контекстов повести. В дальнейшем результаты этой работы будут изданы в форме энциклопедии.

- В современной научно-критической литературе «Привычное дело» классифицируется как классическое произведение русской словесности XX века. Важность детального изучения повести необходима для понимания особенностей сверхтекста «деревенской прозы», как одного из наиболее художественно ярких явлений русской культуры минувшего столетия. Нельзя забывать и о том, что само творчество Василия Ивановича по-прежнему изучено недостаточно, да и полемика вокруг литературного наследия писателя в критике и публицистике все еще продолжается, - рассказал автор будущей энциклопедии Сергей Баранов.

Проект, который реализуют вологодские ученые, по-своему уникален. Сейчас существуют только две энциклопедии подобного рода. Это  «Энциклопедия «Слова о полку Игореве» и «Онегинская энциклопедия». Аналогичные работы, созданные на материале литературы ХХ века, близкой по времени современному читателю, сегодня отсутствуют.

Энциклопедия будет выпущена в виде систематизированного научного справочного издания, рассчитанного не только на специалистов, но и на широкую читательскую публику, включая работников сферы культуры, образования, а также всех, кто интересуется творчеством Василия Белова.

Тэги: Белов, книги

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