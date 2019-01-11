В Бабаевском районе незаконно установили размер муниципальной пенсии для чиновников
Представительное собрание Бабаевского района незаконно установило размер муниципальной пенсии за выслугу лет бывшим сотрудникам органов местного самоуправления. Об этом сообщает прокуратура Вологодской области.
Документ, изданный в 2009 году, предполагает, что те, кто ранее работал в исполнительном комитете районного Совета народных депутатов, в районном комитете КПСС, а также в органах местного самоуправления района (администрация района, представительное собрание), имеют право на получение муниципальной пенсии. В специальном положении также была прописана сумма пенсии – 1500 рублей.
- При этом действующее федеральное и региональное законодательство не предусматривает установление пенсии за выслугу лет в едином фиксированном размере для всех лиц, замещающих должности муниципальной службы, напротив, устанавливает, что размер пенсии за выслугу лет должен исчисляться индивидуально, исходя из должности муниципальной службы, которую замещал муниципальный служащий, и продолжительности стажа муниципальной службы, - сообщает прокуратура Вологодской области.
Нарушения были выявлены во время прокурорской проверки, и в мае 2018 года в Вологодской областной суд был направлен иск с требованием признать недействующим данное решение. Суд иск удовлетворил.
Глава представительного собрания Бабаевского муниципального района не согласился с таким исходом дела и подал апелляцию в Верховный Суд Российской Федерации.
Апелляционным определением Верховного Суда Российской Федерации судебное решение оставлено без изменения, жалоба ответчика - без удовлетворения.