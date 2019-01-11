В Бабаевском районе незаконно установили размер муниципальной пенсии для чиновников

11.01.2019 [Общество]

Представительное собрание Бабаевского района незаконно установило размер муниципальной пенсии за выслугу лет бывшим сотрудникам органов местного самоуправления. Об этом сообщает прокуратура Вологодской области.

Документ, изданный в 2009 году, предполагает, что те, кто ранее работал в исполнительном комитете районного Совета народных депутатов, в районном комитете КПСС, а также в органах местного самоуправления района (администрация района, представительное собрание), имеют право на получение муниципальной пенсии. В специальном положении также была прописана сумма пенсии – 1500 рублей.

- При этом действующее федеральное и региональное законодательство не предусматривает установление пенсии за выслугу лет в едином фиксированном размере для всех лиц, замещающих должности муниципальной службы, напротив, устанавливает, что размер пенсии за выслугу лет должен исчисляться индивидуально, исходя из должности муниципальной службы, которую замещал муниципальный служащий, и продолжительности стажа муниципальной службы, - сообщает прокуратура Вологодской области.

Нарушения были выявлены во время прокурорской проверки, и в мае 2018 года в Вологодской областной суд был направлен иск с требованием признать недействующим данное решение. Суд иск удовлетворил.

Глава представительного собрания Бабаевского муниципального района не согласился с таким исходом дела и подал апелляцию в Верховный Суд Российской Федерации.

Апелляционным определением Верховного Суда Российской Федерации судебное решение оставлено без изменения, жалоба ответчика - без удовлетворения.

Тэги: пенсии, чиновники

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