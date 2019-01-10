Начальники департамента градостроительства и правового управления в Вологде стали заместителями мэра

10.01.2019 [Политика]

Начальник департамента градостроительства Анатолий Баранов и начальник правового управления Роман Трикоз с 1 января стали также выполнять функции заместителей мэра. В администрации Вологды уверяют, что эти назначения не приведут к увеличению расходов на содержание аппарата чиновников.

- Основанием послужило перераспределение функционала департаментов, реализующих полномочия в сферах градостроительства и имущественно-правовых отношений в ходе проведения оптимизационных мероприятий в администрации города Вологды, - пояснили в пресс-службе городской администрации.

Анатолий Баранов, занимал пост начальника Департамента градостроительства в течение последнего года. В новом статусе заместителя мэра он будет курировать строительство социальных объектов в областной столице. Также в ведении нового зама теперь находятся все вопросы землепользования, которыми ранее занимался департамент имущественных отношений. В администрации уверяют, что теперь сократятся сроки прохождения ряда административных процедур.

- Также статус заместителя мэра по вопросам градостроительства  позволит более эффективно защищать интересы города на федеральном уровне, привлекать дополнительное финансирование для возведения социальных объектов путем участия в различных федеральных программах, - пояснили в администрации.

Каким образом от этого станет легче привлекать федеральные деньги, не уточняется. 

Роман Трикоз в должности заместителя мэра, помимо правового направления, будет координировать деятельность департамента имущественных отношений, а также деятельность контрольно-ревизионного отдела, который занимается внутренним муниципальным финансовым контролем и контролем в сфере муниципальных закупок.

- Кроме того, должность заместителя мэра позволит повысить статус представительства инициатив администрации города в Вологодской городской думе и в судах, - пояснили в администрации.

Какую пользу повышение статуса этого представительства принесет городу и жителям, также не сообщается.

 

Тэги: администрация Вологды

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