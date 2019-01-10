Гонки на собачьих упряжках пройдут в Тотьме 12 и 13 января

10.01.2019 [Общество]

12 и 13 января в Тотьме пройдут гонки на собачьих упряжках – районный центр принимает этап Кубка мира по ездовому спорту «Русский Север». В соревнованиях примут участие спортсмены из девятнадцати регионов России, а также Белоруссии, Эстонии, Чехии. Гонщики будут состязаться на дневных и ночном этапах.

Старт и финиш состоятся на базе Школы путешественников Федора Конюхова, а открытие мероприятия — 11 января на городской площади Тотьмы в 19 часов, сообщает отдел туризма и общественных проектов администрации Тотемского района.

«Русский Север» — это не просто спортивные состязания сильных гонщиков из разных стран и регионов России, это площадка, где реализуются важные социальные проекты, такие как работа с детьми-инвалидами, развитие творческого потенциала маленьких жителей района, развитие культуры общения с животными и многие другие. Уверен, что главным итогом проекта станет увеличение туристического потока в край, не только в период проведения нашего мероприятия», - отметил вице-президент Федерации ездового спорта России Павел Отбеткин.

Провести соревнования помогут более пятидесяти волонтеров разных возрастов. Это жители Тотемского и Никольского районов, областной столицы, других регионов России.

Добровольцы будут задействованы на открытии этапа Кубка мира, на работе с посетителями на территории Школы путешественников Федора Конюхова, на интерактивных площадках культурной программы и трассе.

Программа соревнований – в группе «Русского Севера» в соцести.

Тэги: гонки на собачьих упряжках
фото газеты "Тотемские вести"

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