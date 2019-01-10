Житель Череповецкого района поджег веранду чужого дома, решив отомстить за смерть отца

10.01.2019 [Происшествия]

Житель Череповецкого района поджег веранду деревянного дома, в котором убили его отца. Инцидент произошел 8 октября 2018 года в деревне Шишовка.

Пьяный мужчина пришел к дому, в котором днем ранее было обнаружено тело его отца. По данным Newsvo, к смерти жителя деревни мог быть причастен жилец этого дома.

- Убедившись, что веранда загорелась, обвиняемый скрылся с места происшествия. В результате огнем были полностью уничтожены деревянный дом и имущество, принадлежащие потерпевшему, - сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

Хозяева дома обратились с заявлением об умышленном уничтожении имущества. Подсудимый свою вину признал полностью, объяснив, что таким образом хотел отомстить за смерть отца. 

Мужчине назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Кроме того, он обязан выплатить 25 394 рубля хозяевам дома.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.

Добавим, что уголовное дело по факту убийства отца поджигателя сейчас расследуется.

Тэги: пожар, месть

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