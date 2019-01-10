Личную страницу череповчанина ВКонтакте пытались признать запрещенной из-за маленького шеврона на фото

15 августа 2018 года Вологодский городской суд удовлетворил иск прокуратуры Череповца о признании запрещенной информации, которая была размещена на странице Григория Винтера. Мужчина выложил у себя на личной страничке картинку с украинским военным, на рукаве которого был вышит шеврон с запрещенным знаком. В итоге городской суд постановил внести в реестр запрещенных сайтов... всю страницу череповчанина ВКонтакте. Однако 26 декабря ему удалось добиться справедливости в Вологодском областном суде.

Проверка страницы Григория Винтера в соцсети «ВКонтакте» была организована по обращению некоего Александрова Д.

В частности, в исковом заявлении от 22 марта 2018 года сказано:

- По результатам проверки доводов обращения Александрова установлено, что на личной странице Винтера, с соответствующим URL-адресом в разделе фотографии 12.01.2018 в 20 часов 14 минут размещена в открытом для просмотра и копирования неограниченного круга пользователей доступе фотография, на которой находится человек в темной одежде с оружием в руках, так же на изображении имеются слова на иностранном языке. Над данной фотографией размещены слова на русском языке «Золотые слова: только в борьбе народ перерождается в нацию». При этом на правой руке человека в темной одежде изображен шеврон батальона «Азов», состоящий из надписи «Азов», знака «Волчий крюк», белого знака «черное солнце», белого знака «вольфсангель», который решением Фрунзенского районного суда г. Владимира от 30.11.2015 признан экстремистским и соответственно включен в федеральный список экстремистских материалов за номером 3269.

Перед тем, как обратиться в суд, 15 марта 2018 года прокуратура Череповца направила запрос в УМВД с просьбой сделать запрос в ООО «Вконтакте» и выяснить все возможные сведения о владельце страницы «Gregory Winter».

20 марта череповецкое УМВД направило заместителю руководителя службы безопасности по взаимодействию с правоохранительными органами ООО «Вконтакте» запрос о предоставлении регистрационных данных, истории изменения анкеты, log-файлы создания и администрирования страница Григория Винтера в связи с проведением оперативно-розыскных мероприятий. И получило эти данные.

Прокуратура установила, что страница принадлежит Григорию Винтеру, а также факт распространения им экстремистских материалов – картинки с шевроном. К слову, место, на котором изображен шеврон, занимает всего 0,03% от всей картинки.

- Под экстремистскими материалами понимаются, предназначенные для обнародования документы, либо информация на иных носителях, призывающие к осуществлению экстремистской деятельности, либо обосновывающие или оправдывающие необходимость осуществления такой деятельности, в том числе труды руководителей национал-социалистической рабочей партии Германии, фашистской партии Италии, публикации, обосновывающие или оправдывающие национальное и (или) расовое превосходство либо оправдывающие практику военных или иных преступлений, направленных на полное или частичное уничтожение какой-либо этнической, социальной, расовой, национальной или религиозной группы, - говорится в исковом заявлении прокуратуры. Распространение подобных материалов на территории РФ запрещено.

Как следует из иска, информационные материалы признаются экстремистскими федеральным судом по месту их обнаружения. Затем Министерство юстиции вносит указанные информационные материалы в федеральный список экстремистских материалов. Федеральным законом предусмотрено ограничение доступа к подобной информации в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан, а также безопасности государства.

В связи с этим прокуратура просила внести личную страницу Григория Винтера в реестр запрещенных сайтов. Представители Роскомнадзора поддержали эти исковые требования. Вологодский городской суд удовлетворил требования прокуратуры. Однако Григорий Винтер обжаловал это решение в апелляционном суде.

Череповчанин выиграл. 26 декабря 2018 года Вологодский областной суд признал, что личная страничка в социальной сети не может быть запрещена. Запрещены могут быть только сведения, признанные экстремистскими.

- Мой аккаунт закрыт с 2014 года максимальными настройками приватности, Вологодский областной суд изменил решение Вологодского городского суда. Данное решение отражает конституционные положения о тайне личной жизни и о праве слова, - говорит Григорий Винтер.

Он также отметил, что 23 мая 2018 года, после того как данные его аккаунта попали в руки правоохранительных органов, на его странице в соцсети стали появляться видеозаписи откровенно порнографического содержания, к которым Григорий Винтер не имеет никакого отношения.