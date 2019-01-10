В Вологодской области лжесотрудники МЧС предлагают за деньги «решить проблемы» с пожнадзором

В Вологодской области мошенники, представляясь сотрудниками МЧС, предлагают за деньги «решить проблемы» с пожнадзором. Злоумышленники обращаются как к частным лицам, так и к организациям.

- На территории региона установлены случаи мошеннических действий со стороны злоумышленников, которые представляясь сотрудниками МЧС России, за вознаграждение предлагают поспособствовать в решении проблемных вопросов с инспекторами пожарного надзора. Также данные лица предлагают к реализации противопожарное оборудование и первичные средства пожаротушения по завышенным ценам, - сообщает пресс-служба областного УМЧС.

В ведомстве отмечают, что сотрудники федеральной противопожарной службы не продают огнетушители и не оказывают иных платных услуг населению и организациям. ГУ МЧС призывает жителей Вологодской области быть бдительными и осторожными, в случае сомнений звонить по телефону доверия управления: 8 8172 72-99-99.

Подобные случаи мошенничества фиксировались в области и ранее: летом Newsvo сообщал, что в Вологде мошенник звонил в разные учреждения, в том числе в детские сады и торговые центры и, представляясь замначальника областного УМЧС, угрожал проверкой пожарной безопасности. Мужчина говорил, что приедет и зафиксирует нарушения, но "проблему" можно уладить, если дать ему коньяк и конфеты.