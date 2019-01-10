Жители Медуреченского района больше года не могли получить делянки для заготовки дров из-за сотрудников лесхоза

Прокуратура Межуреченского района обязала Грязовецкий лесхоз выделить жителям села Спас-Ямщики делянки для заготовки дров. Сельчане обратились с соответствующим заявлением еще в январе 2018 года, однако за год лес так и не был им выделен.

- В январе и феврале 2018 года в Грязовецкий лесхоз – филиал САУ лесного хозяйства ВО «Вологдалесхоз» поступили заявки Междуреченского территориального отдела – государственного лесничества департамента лесного комплекса Вологодской области о проведении отвода и таксации лесосек для предоставления вышеуказанной государственной услуги 32 гражданам, в отношении которых принято решение о заключении договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд в целях отопления жилых помещений, - сообщает прокуратура Вологодской области.

В нарушение требований действующего законодательства сотрудниками лесхоза отвод делянок для вырубки древесины до декабря 2018 года так и не был проведен. Это, по мнению прокуратуры, повлекло нарушение жилищных прав сельчан на приобретение коммунальных ресурсов.

В адрес директора Грязовецкого лесхоза внесено представление об устранении нарушений закона с требованием осуществить отвод лесосеки на дрова по заявлениям местных жителей. Прокуратура также требует привлечь виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности. Представление находится на рассмотрении.