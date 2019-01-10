В Вытегорском районе инспектора рыбохраны будут судить за незаконную ловлю форели и лосося

В Вытегорском районе старший государственный инспектор отдела государственного контроля, надзора и рыбохраны по Вологодской области предстанет перед судом за незаконную ловлю форели и лосося.

По версии обвинения, 2 июня 2018 года мужчина, используя служебное положение, вместе со знакомым незаконно ловил лосося и форель в акватории Онежского озера между протокой из озера Тудозеро и устьем реки Андома Вытегорского района.

По данным объединенной пресс-службы судов Вологодской области, органы следствия оценили ущерб, причиненный Федеральному агентству по рыболовству, в 8 000 рублей.

Дело было возбуждено по ч. 3 ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов с применением самоходного плавающего транспортного средства и запрещенных орудий, совершенная лицом с использованием своего служебного положения, группой лиц по предварительному сговору». Его материалы уже поступили в суд.