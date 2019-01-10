В Вологде «Опель» отбросило на автобус: пострадал ребенок

В Вологде «Дэу Нексия» врезалась в автомобиль «Опель Астра», который после этого отбросило на автобус.

По данным областного управления ГИБДД, авария произошла накануне в 18:20 возле дома №110 на улице Чернышевского. 29-водитель «Дэу Нексия» при повороте налево не предоставил преимущество в движении и врезался в «Опель Астра». После столкновения «Опель» отбросило на автобус, пострадали его водитель и пассажир - трехлетний мальчик, они с травмами лечатся амбулаторно.

Еще одно ДТП, в котором пострадал ребенок, произошло накануне днем в Череповецком районе на 370 км автодороги Сергиев Посад-Череповец. 42-летний мужчина за рулем «Рено Клио» не справился с управлением, совершил наезд на знак, машина опрокинулась в кювет. В результате происшествия 12 летняя девочка в «Рено» получила травму.