В Вологде пенсионер при получении банковской карты назвал неверный номер телефона и лишился 13 тысяч рублей

В Вологде у 76-летнего мужчины пропало с карты 13 тысяч рублей. Оказалось, что при ее подключении он назвал неверный номер телефона. В итоге деньги с его счета украла жительница Тульской области, к номеру которой подключился банковский счет вологжанина.

В полицию позвонил 76-летний мужчина и сообщил, что с его банковской карты пропали деньги. Оказалось, что 13 тысяч рублей были переведены с помощью специального сервиса, позволяющего управлять счетом с мобильного телефона. Кроме того, выяснилось, что при получении банковской карты мужчина неверно указал номер своего телефона. Этим воспользовался другой абонент, который и перевел деньги себе.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемую. Ей оказалась 25-летняя жительница Тульской области. Указанный при подключении пенсионером телефонный номер оказался ее номером.

- Как пояснила подозреваемая, заметив, что к номеру подключился чужой банковский счет, она перевела себе на карту 13 тысяч рублей и потратила их на личные нужды,- сообщает пресс-служба областного УМВД по Вологодской области.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ "Кража с банковского счета".