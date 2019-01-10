В Вологде пенсионер при получении банковской карты назвал неверный номер телефона и лишился 13 тысяч рублей

10.01.2019 [Происшествия]

В Вологде у 76-летнего мужчины пропало с карты 13 тысяч рублей. Оказалось, что при ее подключении он назвал неверный номер телефона. В итоге деньги с его счета украла жительница Тульской области, к номеру которой подключился банковский счет вологжанина.

В полицию позвонил 76-летний мужчина и сообщил, что с его банковской карты пропали деньги. Оказалось, что 13 тысяч рублей были переведены с помощью специального сервиса, позволяющего управлять счетом с мобильного телефона. Кроме того, выяснилось, что при получении банковской карты мужчина неверно указал номер своего телефона. Этим воспользовался другой абонент, который и перевел деньги себе.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемую. Ей оказалась 25-летняя жительница Тульской области. Указанный при подключении пенсионером телефонный номер оказался ее номером.

- Как пояснила подозреваемая, заметив, что к номеру подключился чужой банковский счет, она перевела себе на карту 13 тысяч рублей и потратила их на личные нужды,- сообщает пресс-служба областного УМВД по Вологодской области.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ "Кража с банковского счета".

Тэги: мошенники, банковская карта

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Вручную и не более метра: какие правила сбора валежника установили в разных регионах России
«У вас будут проблемы»: полиция в Вологде продвигает услуги муниципального катафалка?
Четыре человека погибли в ДТП на трассе в Сокольском районе
19-летняя череповчанка украла из банкомата 95 тысяч рублей
Погибшими на пожаре в Кирилловском районе оказались детский тренер Анатолий Бабкин и его сын
На трассе в Сокольском районе столкнулись еще шесть автомобилей
В Грязовецком районе водитель "Дэу" врезался в грузовик и погиб
Новым начальником департамента управления делами Вологодской области стала Елена Лебедева
Год свиньи Вологодская область встретила заваленными мусором контейнерными площадками
В Кириллове при пожаре в жилом доме погибли 34-летний мужчина и 11-летний ребенок
07.01.2019 [Общество]

Вручную и не более метра: какие правила сбора валежника установили в разных регионах России

23934
11
02.01.2019 [Общество]

С 1 января в Вологодской области подорожали почти все коммунальные услуги

13830
8
06.01.2019 [БлогоVO]

Вырубка бора продолжается

2773
1

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вытегорском районе инспектора рыбохраны будут судить за незаконную ловлю форели и лосося
В Вологде «Опель» отбросило на автобус: пострадал ребенок
В Вологде пенсионер при получении банковской карты назвал неверный номер телефона и лишился 13 тысяч рублей
Басня на рисовом зёрнышке: в Вологде открылась выставка миниатюр мастера из Новосибирска
Суд вынес приговор уроженцу Таджикистана, грозившему утопить все население Вологодской области в водохранилище
В Вологодском районе военнослужащий незаконно присвоил себе муниципальную квартиру
Срок строительства нового моста в Череповце перенесли с 2028 на 2025 год
 
09.01.2019 [Общество]

«У вас будут проблемы»: полиция в Вологде продвигает услуги муниципального катафалка?

13410
0
10.01.2019 [БлогоVO]

"Энергия - это локомотив! Требуется гиганская сила чтобы сдвинуть с места, но потом ни одна монолитная стена не остановит"

361
0
10.01.2019 [Обзор Прессы]

"Никому подлости не делала". Как ФСБ преследует за "оправдание терроризма"

156
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика