Басня на рисовом зёрнышке: в Вологде открылась выставка миниатюр мастера из Новосибирска

10.01.2019 [Культура]

«Подкованная блоха», «Верблюды в игольном ушке», «Ландыши из пылинок» – все это экспонаты выставки «Диво под микроскопом», которая с 10 января работает в Вологодском музее-заповеднике.

Создатель этих микроминиатюр - новосибирский мастер Владимир Анискин. Его творения можно разглядеть только с помощью микроскопа. Всего в мире известно 11 мастеров-микроминиатюристов.

Владимир Анискин занимается этим искусством более 20 лет.

«Нет никакой литературы, по которой можно было бы научиться создавать микроминиатюры. Все мастера – самоучки. Я начал заниматься микроминиатюрой, не имея ни малейшего представления о технике и инструментах. Самая первая работа – надпись на рисовом зёрнышке – одна из простых в этом жанре», – рассказывает Владимир Михайлович.

Микроминиатюра для него – хобби. Его основная работа связана с исследованием микротечений и разработкой микродатчиков для аэродинамики в новосибирском Институте теоретической и прикладной механики.

В Вологду Владимир Анискин привёз 33 произведения. На выставке будут представлены как классика жанра, например, «Подкованная блоха», так и оригинальные изделия – «Роза в волосе», «Орден Суворова» и другие. На одной из работ помещено целое литературное произведение – басня Ивана Крылова «Лисица и виноград». Чтобы посетители смогли в полной мере оценить микроминиатюры, каждая из них снабжена оптической системой для просмотра.

Одна из самых сложных работ, по мнению мастера, –русский алфавит на торце волоса.

«Трудность в том, что чем больше ты наносишь букв, тем выше внутреннее напряжение. Одно неверное движение – и всё будет испорчено. Особо тонкую работу приходится делать между ударами сердца», – пояснил Владимир Анискин.

Выставка будет работать до 31 марта в Юго-Западной башне кремля (ул. С. Орлова, 15).

Тэги: микроминиатюры, хобби
Фото Вологодского музея-заповедника

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