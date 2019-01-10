Суд вынес приговор уроженцу Таджикистана, грозившему утопить все население Вологодской области в водохранилище

10.01.2019 [Происшествия]

Коллегия Московского окружного военного суда на выездной сессии в Вологде вынесла новый приговор Зикруллохону Рахмонходжаеву, ранее осужденному за экстремизм и отбывающему наказание в шекснинской колонии №17. На этот раз мужчину судили за призывы к джихаду, а также за угрозу утопить жителей Вологодской области в водохранилище.

Уроженца Таджикистана признали виновным в преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 205.5 УК (участие в деятельности террористической организации), пишут Грани.ру со ссылкой на портал «Политазия».

43-летний Зикруллохон Рахмонходжаев - приезжий из Таджикистана, житель Москвы. В июле 2014 года он был осужден к 7 годам строгого режима со штрафом 50 тысяч рублей по делу «Хизб ут-тахрир» (панисламистская политическая партия, которую Россия признала террористической организацией). По версии следствия, он и три его подельника "готовились к насильственному захвату власти и насильственному изменению конституционного строя РФ, организовывая деятельность ячеек, приискивая оружие и координируя действия участников". Между тем, сами подсудимые, признав участие в деятельности «Хизб ут-тахрир», все остальные пункты обвинения отвергли.

Новое дело против Рахмонходжаева было возбуждено в 2017 году, когда он уже отбывал наказание в колонии Шексны. Как раз в это время осужденный подавал ходатайство об условно-досрочном освобождении.

- Некий заключенный ИК-17 - по формулировке "Политазии", этнический русский, "не имеющий отношения к религии ислам, но имеющий отношение к администрации ИК", - дал показания, согласно которым Рахмонходжаев призывал его к джихаду и выражал намерение утопить все население Вологодской области в водохранилище, - сообщают «Грани.ру».

Также с показаниями против Зикруллохона Рахмонходжаева выступили оперативники ФСБ, сотрудники УФСИН и некий засекреченный свидетель. По данным сайта Грани.ру, с самим Рахмонходжаевым следственных действий за год с лишним фактически не проводилось.

В итоге 13 декабря 2018 года коллегия Московского окружного военного суда признала Рахмонходжаева виновным по статье об участии в деятельности террористической организации. Путем частичного сложения приговоров заключенному назначили 14 с половиной лет особого режима.

Тэги: экстремизм, Терроризм

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