В Вологодском районе военнослужащий незаконно присвоил себе муниципальную квартиру

В Вологодском районе возбуждено уголовное дело в отношение 56-летнего военнослужащего, присвоившего себе муниципальное жилье.

По версии следствия, в 1996 году мужчина по ордеру получил служебную квартиру в поселке Федотово Вологодского района. 20 декабря 2004 года он подписал обязательство, согласно которому должен был освободить эту квартиру в двухмесячный срок со дня приобретения жилья на средства государственного жилищного сертификата.

Подписание этого документа было обязательным условием для получения указанного сертификата, на средства которого военнослужащий и члены его семьи купили в 2005 году квартиру в Вологде. Однако подозреваемый не вернул муниципальное жилье. Более того, в 2013 году мужчина приватизировал муниципальную квартиру.

- Уголовное дело о мошенничестве в отношении бывшего военнослужащего возбуждено следователями СКР по результатам проверки поступивших из органов прокуратуры материалов, - сообщается на сайте регионального СК.

В отношение подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, в крупном размере".