Срок строительства нового моста в Череповце перенесли с 2028 на 2025 год

Комитет госзаказа Вологодской области объявил аукцион по поиску подрядчика на строительство нового моста через Шексну в Череповце. Начальная (максимальная) цена контракта – 16,598 млрд рублей. При этом окончание строительства планируется на 2025 год, а не 2028-й, как было заявлено ранее.

Согласно документации госзакупки, заявки принимаются до 28 января, сам аукцион назначен на 1 февраля. К работам подрядчик приступит сразу же после заключения контракта, построить мост он должен до 20 ноября 2025 года. Предполагается, что будет возведен вантовый мост с неразрезным сталежелезобетонным пролётным строением, с железобетонными пилонами и боковыми неразрезными сталежелезобетонными пролётными строениями, с опорами на свайном основании.

В документации к аукциону говорится, что предельный объем средств в соответствии с Постановлением Правительства Вологодской области от 03.12.2018 № 1095 составляет 16 598 031 220,00 рублей, с разбивкой по годам:

2019 г. - 123 000 000, 00 рублей; 2020 г. - 720 600 000,00 рублей; 2021 г. - 720 600 000,00 рублей; 2022 г. - 3 772 785 810,00 рублей; 2023 г. - 3 731 457 450,00 рублей; 2024 г. - 3 754 388 780,00 рублей; 2025 г. - 3 775 199 180,00 рублей.

Напомним, осенью 2018 года в проекте постановления правительства Вологодской области о заключении госконтракта на выполнение работ по строительству моста назывались другие суммы и сроки. Так, общая сумма была 18,85 млрд рублей, а выделять ее должны были поэтапно до 2028 года включительно. Этот год и назывался годом окончания работ.