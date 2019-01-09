Вологжане завоевали 12 медалей на Межрегиональных соревнованиях по самбо

6-7 января в городе Вельске Архангельской области прошёл IV Традиционный Турнир городов России по самбо, посвященный памяти Героя Советского Союза Г.И. Шабанова.

За награды боролись около 200 спортсменов из 18 городов России. Команда вологодского клуба «Пионер» завоевала 12 медалей - по две золотых и серебряных и восемь бронзовых.

Победителями в своих категориях стали Илья Баданин и Владислав Павлов.