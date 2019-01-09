Череповчанин Степан Малиновский стал победителем Кубка России по спортивному ориентированию

09.01.2019 [Спорт]
Череповчанин Степан Малиновский стал победителем Кубка России по спортивному ориентированию

В Республике Башкортостан с 3 по 10 января прошли Кубок России и Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию на лыжах, в которых приняли участие 257 спортсменов из 10 регионов России.

Череповчанин Степан Малиновский стал победителем в дисциплине маркировочная трасса. Второе место занял местный спортсмен Дмитрий Никитин, тройку лидеров замкнул Егор Зорин из Челябинской области.

Тэги: лыжный спорт
Фото: vk.com/id3469296

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