В Череповце на пешеходном переходе сбили женщину с детской коляской

В Череповце водитель «Тойоты» сбил на «зебре» женщину с коляской. Инцидент произошел сегодня в 13.50 на улице Ленина возле дома №84.

По данным городского отдела ГИБДД, 50-летний мужчина за рулем «Тойоты Ленд Крузер» совершил наезд на женщину, которая с коляской пересекала проезжую часть по пешеходному переходу.

В результате ДТП травмы пострадал сидевший в коляске двухлетний мальчик. С закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга он доставлен в больницу.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.