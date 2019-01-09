Череповецкая «Северсталь» одержала победу над рижским «Динамо»

09.01.2019 [Спорт]

8 января в рамах Регулярного чемпионата КХЛ состоялся матч между "Северсталью" и "Динамо" из Риги.

Евгений Лапенков который проводил свой восьмой матч в жёлто-чёрной форме, забросил свою первую шайбу за «Северсталь». Однако уже спустя 34 секунды гости сравняли счёт. А спустя ещё шесть минут игроки «Северстали» получили единственное удаление в этом матче, чем воспользовался Кристапс Зиле, выведя "Динамо" вперед.

За 23 секунды до конца основного времени матча игрок "Северстали" Дмитрий Марковин сравнял счёт и перевел игру в овертайм, в котором победу череповчанам принёс точный бросок Александра Петунина -3:2.

Впереди у «Северстали» выездная серия из семи матчей, первый матч состоится 11 января - соперником станет «Сибирь» из Новосибирска
 

Тэги: хоккей

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Вручную и не более метра: какие правила сбора валежника установили в разных регионах России
С 1 января в Вологодской области подорожали почти все коммунальные услуги
Некоторые жители взорвавшегося подъезда на Карла Маркса в Вологде могут остаться без выплат
Четыре человека погибли в ДТП на трассе в Сокольском районе
19-летняя череповчанка украла из банкомата 95 тысяч рублей
Погибшими на пожаре в Кирилловском районе оказались детский тренер Анатолий Бабкин и его сын
На трассе в Сокольском районе столкнулись еще шесть автомобилей
В Грязовецком районе водитель "Дэу" врезался в грузовик и погиб
В Вологодском районе водитель "Тойоты" погиб, врезавшись в "Фольксваген"
В Кириллове при пожаре в жилом доме погибли 34-летний мужчина и 11-летний ребенок
04.01.2019 [Обзор Прессы]

Региональный оператор объяснил проблемы с вывозом мусора в Череповце

2105
0
24.12.2018 [Общество]

Новый тариф на вывоз мусора в Вологодской области: вопросы и ответы

11365
16

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Череповце на пешеходном переходе сбили женщину с детской коляской
Лист ожидания на новом сайте записи к врачам в Вологодской области заработает к апрелю 2019 года
Череповецкая «Северсталь» одержала победу над рижским «Динамо»
Новым начальником департамента управления делами Вологодской области стала Елена Лебедева
В Бабаево осудили двух мошенниц, которые за 32 тысячи рублей «сняли порчу» с пенсионерки
«У вас будут проблемы»: как в Вологде полиция навязывает родственникам умерших услуги муниципального катафалка
Вологжанин кидал пирожками и яйцами в продавца магазина, который отказался купить у него алкоголь
 
09.01.2019 [Общество]

«У вас будут проблемы»: как в Вологде полиция навязывает родственникам умерших услуги муниципального катафалка

2185
0
09.01.2019 [БлогоVO]

Про других депутатов от области

480
0
09.01.2019 [Обзор Прессы]

Вологодские поисковики Александр и Ирина Метёлкины коллекционируют елочные игрушки и мечтают о Музее детства

205
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика