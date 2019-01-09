Череповецкая «Северсталь» одержала победу над рижским «Динамо»

8 января в рамах Регулярного чемпионата КХЛ состоялся матч между "Северсталью" и "Динамо" из Риги.

Евгений Лапенков который проводил свой восьмой матч в жёлто-чёрной форме, забросил свою первую шайбу за «Северсталь». Однако уже спустя 34 секунды гости сравняли счёт. А спустя ещё шесть минут игроки «Северстали» получили единственное удаление в этом матче, чем воспользовался Кристапс Зиле, выведя "Динамо" вперед.

За 23 секунды до конца основного времени матча игрок "Северстали" Дмитрий Марковин сравнял счёт и перевел игру в овертайм, в котором победу череповчанам принёс точный бросок Александра Петунина -3:2.

Впереди у «Северстали» выездная серия из семи матчей, первый матч состоится 11 января - соперником станет «Сибирь» из Новосибирска

