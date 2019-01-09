Новым начальником департамента управления делами Вологодской области стала Елена Лебедева

Новым начальником департамента управления делами правительства Вологодской области стала Елена Лебедева. Губернатор представил ее сегодня в рамках оперативного совещания.

- Елена Германовна имеет четыре высших образования, Северо-Западную академию государственной службы окончила, Вологодский государственный педагогический университет. С 2001 года работает в правительстве Вологодской области, занимала должности начальника отдела протокола, начальника отдела документационного обеспечения, и я уверен, что на новой должности, в качестве начальника департамента управления делами правительства Вологодской области, вы сделаете все возможное, чтобы повысить эффективность системы электронного документооборота. Конечно, необходимо повысить работу наградного отдела, а это прежде всего увеличение количества вологжан, которые должны быть поощрены наградами губернатора, тем, кто этого наиболее достоин, - сказал Олег Кувшинников.

Среди задач, которые глава региона поставил перед новым руководителем, также профилактика коррупционных преступлений и нарушений антикоррупционного законодательства.

- Необходимо также обеспечить контроль за работой подведомственных учреждений, прежде всего, это эффективное использование площадей административных зданий, которые находятся на нашем балансе, и это работа автотранспортного предприятия, его унификация и снижение стоимости его содержания - сказал Олег Кувшинников.

Напомним, вышеупомянутое БУ ВО «Автотранспортное хозяйство», учрежденное правительством Вологодской области, потратило в 2018 году более 7 миллионов рублей на ремонт и техническое обслуживание дорогостоящих автомобилей, а также закупило семь автомобилей на общую сумму 8 205 550 рублей.