В Бабаево осудили двух мошенниц, которые за 32 тысячи рублей «сняли порчу» с пенсионерки

09.01.2019 [Происшествия]

Суд оштрафовал двух лжецелительниц, которые за 32 тысячи рублей «сняли порчу» с жительницы Бабаево. Инцидент произошел в райцентре в октябре 2018 года.

Домой к пенсионерке пришли две женщины сообщили, что кто-то навел порчу на неё и её дочь.

- Для исцеления и снятия недуга они взяли с женщины денежные средства, якобы необходимые для обряда, и золотые украшения на общую сумму 32 тысячи рублей. Реализуя свой преступный умысел, одна из лжецелительниц показала пожилой потерпевшей трюк со стеклянным стаканом, наполненным водой, и тряпкой, в которой находились ценности женщины, в то время как другая убеждала доверчивую пенсионерку в способностях своей подельницы на снятие порчи, - сообщает прокуратура Бабаевского района.

После окончания «обряда» лжецелительницы ушли, забрав с собой украшения и деньги потерпевшей. Благодаря оперативной работе сотрудников полиции, их удалось вернуть пенсионерке, а мошенницы были задержаны.

На суде обе женщины признали вину. Суд признал их виновными в совершении мошенничества группой лиц по предварительному сговору. С учетом обстоятельств дела и позиции государственного обвинения, им назначено наказание в виде уголовного штрафа в размере 25 000 рублей каждой.

Тэги: мошенники, порча

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